Piqué diz que voltará ao futebol como treinador

O ex-jogador Gerard Piqué afirmou nesta terça-feira, 9, por meio de suas redes sociais, que voltará aos campos como treinador. Ele está aposentado desde 2022 e vem trabalhando como empresário da Kings League, um campeonato criado por ele ao lado de influenciadores e outras personalidades do esporte. “É um novo ano e, depois de pensar bem, decidi voltar ao futebol. Sinto muita saudade. Dessa vez, não será como jogador. Será como treinador. Compartilharei mais detalhes no fim de semana”, disse.

Além da Kings League, o ex-jogador também dono do FC Andorra, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Mais recente, o governo de Andorra proibiu o uso do Estádio Nacional pelo time, o que ocasionou indignação em Piqué, que investiu milhões em melhorias no local. Após ter ameaçado mudar o clube de país, ambos entraram em acordo para continuidade do uso do estádio até que uma nova arena seja construída. Confira a publicação:

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo