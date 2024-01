Billie Eilish desabafa ao receber o Globo de Ouro por sua canção no filme ‘Barbie’ – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/YouTube Cantora Billie Eilish desabafou ao receber o Globo de Ouro por sua canção no filme “Barbie”



Um grave acidente envolvendo um caminhão carregado de manga e um ônibus de turismo causou a morte de ao menos 24 pessoas e deixou outros seis feridos. O incidente aconteceu na BR-324, no trecho da cidade de São José do Jacuípe, localizada no norte da Bahia, cerca de 290 km de Salvador. Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região.

Billie Eilish desabafa ao receber o Globo de Ouro por sua canção no filme ‘Barbie’

A cantora Billie Eilish desabafou ao receber o Globo de Ouro por sua canção no filme “Barbie”. A estrela pop refletiu sobre como estava passando por momentos delicados com sua saúde mental na época em que foi convidada para fazer parte do projeto, e agradeceu ao seu irmão, Finneas, grande parceiro de composições.

Viena é escolhida como a cidade com a melhor qualidade de vida

A cidade de Viena, a capital da Áustria, foi escolhida como a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo. O município encantador e culturalmente rico conquistou o primeiro lugar no ranking global, superando outras metrópoles renomadas. A pesquisa levou em conta critérios como segurança, infraestrutura, serviços de saúde, educação e transporte público.

Atriz Cindy Morgan morre aos 69 anos

Atriz Cindy Morgan, conhecida por filmes como ‘Clube dos Pilantras’ e ‘Tron’, morreu aos 69 anos. A informação foi divulgada neste domingo pelo jornal “Los Angeles Times”, não foram divulgadas informações sobre a data exata e a causa da morte.