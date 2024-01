Billie Eilish, Dua Lipa e Olivia Rodrigo vão cantar na cerimônia do Emmy – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/EPA/VICKIE FLORES Billie Eilish vai cantar na cerimônia do Grammy, em fevereiro



Vencedoras e atuais indicadas ao Grammy, Billie Eilish, Dua Lipa e Olivia Rodrigo se apresentarão no prêmio. O evento acontece dia 4 de fevereiro, em Los Angeles, e conta com três novas categorias: melhor performance de música africana, melhor álbum de jazz alternativo e melhor gravação de pop dance.

Acidente com um carro e três carretas na Dutra deixa três mortos

Um engavetamento na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, deixou ao menos três mortos. O acidente aconteceu na Vila Maria, zona norte, quando um veículo de passeio colidiu com três carretas no quilômetro 230 da pista expressa, sentido Rio de Janeiro. As vítimas fatais são um homem de 60 anos, um adolescente de 17 e um menino de 8, todos estavam no carro de passeio.

São Paulo deve ter chuva forte nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial para chuva intensa em todo o Estado de São Paulo nos próximos dias. A partir de quarta-feira, a chuva deve aumentar de intensidade, atingindo seu pico na quinta e sexta-feira. O acumulado na cidade de São Paulo já chegou a 136,4 mm, representando 53,2% do esperado para o mês.