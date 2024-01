Pedrinho é apresentado pelo Santos e afirma inocência em caso de agressão à namorada

Jogador contratado por empréstimo não quis se aprofundar sobre acusação ocorrida no início de 2023; zagueiro Gil também foi apresentado

REINALDO CAMPOS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Gil e Pedrinho (dir.) foram apresentados juntos na Vila Belmiro



Pedrinho, atacante de 24 anos, foi apresentado pelo Santos nesta terça-feira e aproveitou a ocasião para afirmar sua inocência em relação ao caso de agressão à sua namorada, ocorrido no início de 2023, quando ainda jogava pelo São Paulo. Após uma reaproximação, a namorada retirou o pedido de medida protetiva. O jogador, que foi dispensado pelo São Paulo e passou pelo América-MG, pertence ao Lokomotiv Moscou e acertou um empréstimo com o Peixe até o final de 2024. Ao ser questionado sobre o caso, Pedrinho afirmou: “É uma situação que já foi resolvida e eu procuro não tocar mais no assunto. Peço desculpas”. Ele também voltou a se desculpar quando questionado pela segunda vez, mas não entrou em detalhes: “Não vou entrar muito em detalhe, mas sou inocentado. O processo está nas mãos dos advogados. Qualquer dúvida, tem que procurá-los. Mas não vou ficar entrando muito em detalhes. Desculpa.”

Apesar de ter sido alvo de críticas nas redes sociais após o anúncio de sua contratação pelo Santos, Pedrinho afirmou que isso não o abalou e que jogar no clube sempre foi um sonho para ele. Ele também revelou que está treinando na posição de ponta direita a pedido do técnico Fábio Carille, mas se considera um ponta-esquerda. “Estou feliz. Tudo é uma questão de adaptação. Sou um ponta que tem o um contra um muito bom, o drible e consigo finalizar bem também.” Além de Pedrinho, o zagueiro Gil, de 36 anos, também foi apresentado pelo Peixe nesta terça-feira. O jogador, que é ex-Corinthians, afirmou que não tem preferência de jogar pela direita ou esquerda. Ele também mencionou o meia Giuliano, seu ex-companheiro de equipe no Corinthians, que também acertou a transferência para o Santos.