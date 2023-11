CBF anuncia amistoso entre Brasil e Inglaterra para março de 2024 – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/EPA/Friedemann Vogel Neymar e Marquinhos comemoram gol da seleção brasileira contra a Croácia



A CBF anunciou um amistoso entre Brasil e Inglaterra para o dia 23 de março de 2024. O palco será Wembley, em Londres. As duas seleções voltam a se enfrentar após seis anos. No último confronto, os dois times empataram sem gols, em 2017. Este jogo, inclusive, foi o último duelo da Inglaterra contra uma equipe sul-americana. Será o primeiro compromisso da Seleção Canarinho na próxima temporada.

Brasileiros ficam fora da quinta lista de estrangeiros autorizados a deixar Gaza

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza e aguardam para serem repatriados para o Brasil, continuam proibidos de deixar a região. Nesta terça-feira, o Egito divulgou a quinta lista de estrangeiros autorizados a deixar o enclave palestino e, mais uma vez, o grupo de cerca de 34 pessoas não apareceu entre os listados para atravessar a fronteira de Rafah.

Charles III faz seu primeiro ‘Discurso do Rei’

Charles III realizou nesta terça-feira, pela primeira vez como monarca, o “Discurso do Rei” no Parlamento britânico. Ao chegar no palácio de Westminster o soberano foi recebido por dezenas de manifestantes que gritavam “Não é o meu rei!” e “Que desperdício de dinheiro!”, algo inimaginável durante o reinado de sua mãe. Essa foi a primeira vez em 70 anos que o “Discurso do Rei” foi feito por um monarca masculino.

Heinze quer convocar Camilo para explicar Enem

O senador Luis Carlos Heinze protocolou nesta manhã um requerimento de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para exigir explicações sobre as denúncias de que o Enem foi politizado em sua elaboração. Em crítica às questões 70,71 e 89 o senador disse que esse tipo de abordagem pode impactar de maneira significativa na forma como a sociedade enxerga o setor agropecuário no país.