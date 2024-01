Cidade de São Paulo recebe exposição sobre os 40 anos de ‘Chaves’ – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/MIS Mis Experience recebe exposição sobre o programa "Chaves"



Em homenagem aos 40 anos de estreia de “Chaves” na TV, a capital paulista recebe uma exposição sobre o seriado no MIS Experience. Serão reconstruídos mais de 20 cenários, e os ingressos já estão disponíveis no site a partir de R$ 20. Às terças-feiras, a entrada é gratuita, e o ingresso deve ser retirado na bilheteria física.

Vaticano se pronuncia sobre crítica conservadora à bênção aos casais gays

O Vaticano respondeu às críticas conservadoras dentro da Igreja Católica em relação às bênçãos a casais gays, autorizada pelo Papa Francisco no final de 2023. Segundo eles, a permissão não indica que a doutrina não mudou. Desde que o pontífice aprovou a benção, setores mais conservadores se manifestaram, chegando a falar em heresia e blasfêmia. No entanto, o Vaticano saiu em defesa da decisão, esclarecendo que se trata de bênçãos pastorais, diferentes das bênçãos litúrgicas do matrimônio.

Brasil adia exigência de visto para turistas de Canadá, Estados Unidos e Austrália

O governo brasileiro anunciou uma mudança na data para a exigência de visto para turistas provenientes do Canadá, Estados Unidos e Austrália ao entrar no Brasil. A exigência passará a valer a partir de 10 de abril, em vez da data anteriormente prevista, que era 10 de janeiro. A isenção de visto para cidadãos desses países e do Japão havia sido concedida unilateralmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019.

Globo de Ouro vai dar presentes de US$ 500 mil neste ano

Globo de Ouro de 2024, que acontece neste domingo, será a edição mais generosa da história, com presentes avaliados em US$ 500 mil. Os agraciados terão a opção de desfrutar de uma estadia em um hotel de luxo, como o Four Seasons Resort Punta Mita and Naviva, no México, ou de um pacote de quatro noites em um iate na Indonésia.