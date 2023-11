Coala Festival confirma edição em Portugal para 2024 – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@coalafestival Festival confirmou edição de 2024 e evento em Portugal



O Coala Festival teve sua edição confirmada em Portugal para 2024. A decisão de fazer uma edição no país europeu segue a linha do prestigiado Rock in Rio. O Coala Festival celebra seus 10 anos de existência, e o evento acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina.

Organizadora de show de Taylor Swift pede desculpas por morte de fã

Organizadora de show de Taylor Swift, a T4F se desculpou quase uma semana após morte de uma fã da cantora. O CEO da empresa, Serafim Abreu se pronunciou e lamentou o calor extremo no Rio de Janeiro que causou a morte de Ana Clara Benevides, que passou mal no primeiro show da artista norte-americana e considerou que a organização poderia ter tomado providências diferentes.

Traficante conhecido como ‘Rei’ é preso no Rio de Janeiro

Um traficante conhecido como “Rei” foi preso em um apartamento de luxo na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada pela Delegacia do Aeroporto Internacional do Galeão. O criminoso estava foragido desde 2018. De acordo com as investigações, ele é apontado como um dos principais fornecedores de maconha para favelas do Rio.

Ataque com faca perto de escola deixa cinco hospitalizadas na Irlanda

Um ataque com facas perto de uma escola para meninas no centro de Dublin, na Irlanda, deixou ao menos cinco pessoas hospitalizadas, sendo três delas crianças. A polícia não considera que os fatos tenham caráter terrorista. O atentado aconteceu por volta das 13h30, horário de saída do menores, e as cinco vítimas foram enviadas a vários hospitais da região da capital.