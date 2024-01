Conjunto Nacional exibe filmes da premiada produtora A24 – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/A24 Cena do filme "Vidas Passadas", da produtora A24



O Cine Marquise, em parceria com a California Filmes, vai exibir três novos filmes da produtora A24: “Vidas Passadas”, “Garra de Ferro” e “O Homem dos Sonhos”, na noite de 26 de janeiro. Localizado no Conjunto Nacional, o cinema promove o “Corujão A24”. O valor dos ingressos varia entre R$ 60 e R$ 80 as inteiras. Para comprar é só acessar o site do Cine Marquise.

País registra mais de 160 mil certidões com pai ausente em 2023

O Brasil registrou em 2023 mais de 160 mil certidões de nascimento em que consta apenas o nome da mãe. Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, foram 160.658 certidões com pai ausente. Aquelas que tiveram apenas o nome da mãe representam 6,32% dos nascimentos. A região com maior percentual de pais ausentes é a Norte, com 10%.

Bernardo Arévalo toma posse na Gutemala com nove horas de atraso

Bernardo Arévalo tomou posse como presidente da Guatemala cinco meses após ser eleito. Sua vitória nas eleições de agosto do ano passado gerou incertezas políticas no país e colocou em dúvida a cerimônia de posse, que estava marcada para o domingo. Apesar do atraso de nove horas, devido a disputas políticas no Congresso guatemalteco, a cerimônia de posse aconteceu.