Seleção brasileira recebe prêmio Fair Play da Fifa por gesto contra o racismo

Gesto da equipe foi em solidariedade ao jogador Vinícius Jr., vítima de insultos racistas em jogos contra o Real Madrid

Lucas Figueiredo/CBF Vinícius Jr é o brasileiro mais bem avaliado no ranking dos jogadores mais valiosos do mundo



A seleção brasileira foi premiada pela Fifa nesta segunda-feira, 15, durante a cerimônia “The Best”, realizada em Londres. A equipe recebeu o prêmio “Fair Play” em reconhecimento ao seu gesto contra o racismo no amistoso contra a seleção de Guiné, em junho de 2023. A seleção optou por usar uma camisa preta, como forma de solidariedade ao atacante Vinicius Jr., que havia sido vítima de insultos racistas em jogos do Real Madrid. Júlio Cesar, Belletti, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo estavam presentes para representar a CBF e a equipe. Em discurso, Cafu destacou a importância do futebol como ferramenta de inclusão social e ressaltou a necessidade de educar as pessoas para viverem em um mundo de igualdade. “Sempre quando se fala de inclusão social, se fala de esporte, de futebol. O que nós estamos vivendo é tentando ter um direito de igualdade dentro da sociedade”, afirmou.

O prêmio Fair Play da Fifa é concedido a jogadores, técnicos, equipes, árbitros de partida, torcedores individuais ou grupos de torcedores que demonstram um comportamento exemplar de fair play, tanto dentro quanto fora do campo. Além da seleção brasileira, o árbitro holandês Pol van Boekel e a equipe uruguaia sub-16 Montevideo City Torque também foram indicados ao prêmio.