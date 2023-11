Dino não vai se licenciar da Justiça antes de sabatina no Senado – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Will Shutter / Câmara dos Deputados Flávio Dino foi indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal



O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), esteve no Senado nesta quarta-feira, 29. Dino ressaltou a importância de avançar em temas conjuntos com o Congresso e negou qualquer possibilidade de se licenciar do ministério.

Papa Francisco teve dificuldades para respirar nesta quarta

Papa Francisco teve dificuldades para respirar nesta quarta-feira, e um auxiliar precisou ler o texto da cerimônia da audiência semanal. “Com esta gripe, ainda não estou bem”, declarou aos fiéis. O pontífice foi diagnosticado com um quadro gripal e inflamação pulmonar.

Fãs de super-heróis terão surpresa na CCXP 2023

Fãs de super-heróis e quadrinhos nacionais terão uma surpresa na CCXP 2023: acesso exclusivo aos primeiros minutos de “Overman”, inspirado nos personagens criados pelo cartunista Laerte.

Resgate de trabalhadores presos em túnel na Índia dura mais de 400 horas

As equipes indianas resgataram os 41 trabalhadores que estavam presos há 17 dias em um túnel na Índia, em uma a operação que durou mais de 400 horas.