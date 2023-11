José Mourinho deseja treinar a seleção brasileira e recusa propostas milionárias

Treinador português tem contrato com a Roma até junho de 2024 e não deve renovar seu vínculo com o clube italiano

STR / JIJI Press / AFP José Mourinho é o atual treinador da Roma



O treinador português José Mourinho expressou seu desejo de treinar a seleção brasileira, de acordo com o jornal britânico Daily Mirror. Enquanto Carlo Ancelotti ainda não decidiu se ocupará o cargo de técnico da seleção, Mourinho estaria disposto a recusar propostas milionárias do futebol da Arábia Saudita para ter a chance de treinar o Brasil a partir de 2024. Atualmente, o português comanda a Roma. Ele tem contrato com o clube italiano até junho do próximo ano e não deve renovar. Após uma passagem decepcionante pelo Tottenham e anos em baixa no futebol europeu, o treinador, de 60 anos, recuperou seu prestígio ao levar a Roma à conquista da Liga Conferência no ano passado, o primeiro título continental do clube. Recentemente, Mourinho afirmou que Ancelotti seria o treinador perfeito para o Real Madrid e que cometeria um erro se deixasse o cargo mesmo com a oferta para treinar a seleção brasileira. Ancelotti é o principal alvo de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para assumir a seleção. A entidade afirma ter um acordo com o italiano para que ele assuma após o fim de seu contrato com o clube espanhol, em julho de 2024, mês em que o Brasil disputa a Copa América nos Estados Unidos. Esta não é a primeira vez que o nome de Mourinho é associado à seleção brasileira. Em janeiro, após a saída de Tite, o ex-meia Carlos Alberto afirmou que o português seria o próximo treinador do Brasil e que o convidou para ser seu assistente. A dupla já trabalhou junta no Porto, em 2004, quando conquistaram a Liga dos Campeões. Mourinho, que foi eleito o melhor treinador do século 21 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), possui um currículo vitorioso, incluindo títulos da Liga dos Campeões com a Inter de Milão em 2010 e dois títulos da Liga Europa com o Porto em 2003 e o Manchester United em 2017. Além disso, ele teve passagens bem-sucedidas pelo Chelsea e pelo Benfica.