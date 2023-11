Falta de combustível afeta transporte de ajuda humanitária enviada a Gaza – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/NEIL HALL Caminhões que transportam ajuda humanitária ficaram sem combustível, anunciou um diretor de uma agência da ONU



A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo não poderá transportar a escassa ajuda humanitária que chega à Faixa de Gaza, nesta terça-feira, devido a falta de combustível no território. O diretor da UNRWA, Thomas White, afirmou em mensagem na rede social X, antigo Twitter, que seus caminhões “ficaram sem combustível”.

SP apreende 221 toneladas de drogas entre janeiro e setembro de 2023

O Estado de São Paulo registrou um aumento expressivo no combate ao tráfico de drogas, entre janeiro e setembro deste ano. Ao todo, as forças policiais apreenderam 220,9 toneladas, quantidade que representa 19,29% de aumento se comparado com o mesmo período em 2022.

Massa e Milei se enfrentam em último debate na Argentina

Candidatos à presidência da Argentina, Javier Milei e Sergio Massa se enfrentaram em um último debate neste domingo, 12, antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcadas para o dia 19 de novembro. O Brasil não ficou de fora da pauta de discussão entre os argentinos. O peronista e atual ministro da Economia, Sergio Massa, afirmou que romper o diálogo com a China e o Brasil poderia prejudicar a oferta de emprego para os argentinos. A fala de Massa é uma resposta à declaração de Milei, que afirmou em uma entrevista que, caso seja eleito, não terá relações institucionais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vice-líder de Tarcísio na Alesp lança Frente Parlamentar pela privatização da Sabesp

O deputado Federal Guto Zacarias, vice-líder do governador Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo, afirmou ao site da Jovem Pan que a frente parlamentar em apoio à privatização da Sabesp será lançada nesta terça-feira, 14, a partir das 19h30.