Filmagens da última temporada de ‘Stranger Things’ começam em janeiro – Headline News, edição das 17h

As filmagens da última temporada de “Stranger Things” começam em janeiro. Segundo o site “Deadline”, ainda não há data de estreia para a nova temporada série da Netflix, mas as gravações devem acontecer entre os dias 5 a 8 de janeiro. Segundo a publicação, membros do elenco já estão em Atlanta, nos Estados Unidos, para se preparar para as filmagens dos episódios.

Brasil registra 1,6 milhão de casos de dengue em 2023

O Ministério da Saúde divulgou um balanço com o número de casos de dengue. Em 2023, o número foi de 1,6 milhão de notificações, mais do que o 1,3 milhão de casos de 2022. A Anvisa aprovou, há nove meses, uma nova vacina contra a doença. O imunizante contra os quatro sorotipos, já está sendo fabricado pela empresa japonesa Takeda. A ideia é incluí-lo no SUS ainda este ano, para contemplar pessoas entre 4 e 59 anos.

Milei derruba regra que impedia nepotismo e indica irmã a cargo

O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou uma série de decretos em seu primeiro dia no cargo. Um deles derruba uma regra de 2018, imposta pelo então presidente Mauricio Macri, que impediu que parentes de membros eleitos servissem na máquina pública. Com a impossibilidade encerrada, ele indicou sua irmã e conselheira principal, Karina Milei, como secretária-geral do governo.

Taylor Swift e Coldplay lideram entre show mais pesquisados em 2023 no Brasil

O ranking com os shows mais pesquisados pelos brasileiros em 2023 foi divulgado pelo Google nesta segunda-feira, Taylor Swift e Coldplay lideram a lista. A banda se apresentou no Brasil, com shows em São Paulo, Curitiba e no Rio de Janeiro em março. Já Taylor Swift, eleita pessoa do ano pela revista “Time”, veio ao Brasil em novembro e se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro.