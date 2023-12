Homem arremessa garrafa de vidro contra Milei durante desfile de posse e fere guarda-costas, veja vídeo

Autoridades argentinas procuram pelo suspeito, identificado como Gastón Ariel Mercanzini; mandatário e a irmã Karina não foram atingidos e passam bem

LUIS ROBAYO / AFP Javier Milei em seu primeiro discuto como presidente da Argentina



As autoridades da Argentina buscam um homem que arremessou uma garrafa de vidro contra o presidente argentino, Javier Milei, durante desfile de posse, realizada no domingo, 12. O mandatário não foi atingido, mas seu guarda-costa ficou ferido. Em vídeo que circulam nas redes sociais, disponibilizadas pelo canal ‘La Nación+’, é possível conferir o momento em que a garrafa sobrevoa o veículo sem capota em que Milei estava junto com sua irmã Karina, que também é sua principal assessora, e acerta, do lado esquerdo do pescoço, um dos seguranças que está ao lado do carro. Após verificar que nem o presidente, nem sua irmã haviam se ferido, a caravana continuou sem parar até que, a certa altura, Milei pediu para parar para cumprimentar as pessoas que o esperavam na Avenida de Mayo e para acariciar um cachorro que também estava na área. Como pode ser visto nas imagens das câmeras de segurança do Governo de Buenos Aires, o homem atirou a garrafa de um dos lados da avenida por onde o presidente se deslocava e, imediatamente, continuou seu percurso com passo ágil, mas calmo.

A nova ministra da Segurança argentina, Patricia Bullrich, condenou o ataque em uma mensagem publicada na rede social X e garantiu que “quem faz, paga”, sua máxima ao longo da campanha eleitoral em que foi candidata à presidência pela coligação de centro-direita Juntos pela Mudança e agora à frente da pasta que já havia ocupado no governo de Mauricio Macri (2015-2019). “Falei com o juiz Ariel Lijo, responsável pelo caso, para pedir uma rápida investigação sobre a agressão sofrida ontem pelo presidente da Nação que feriu o subcomissário Guillermo Armentano, integrante da custódia presidencial da Polícia Federal”, acrescentou Bullrich. Além deste incidente divulgado hoje, o domingo da posse de Milei foi marcado pelo clima de tranquilidade e pela ausência de acontecimentos notáveis, além de uma prisão por roubo nas proximidades da Casa Rosada (sede do governo).

