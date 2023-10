Foguete enviado por terroristas acerta prédio residencial em Tel Aviv – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

HANNIBAL HANSCHKE/EFE/EPA Edifício danificado após ser atingido por um foguete, em Tel Aviv,



Três pessoas ficaram feridas após um foguete de Gaza atingir um prédio residencial em Tel Aviv. As informações são do jornal “Haaretz”. De acordo com a publicação, um jovem de 20 anos foi levado para um hospital em Tel Aviv, com um ferimento moderadamente grave na cabeça e ferimentos nos braços e pernas. Os outros dois são considerados feridos leves e estão sendo atendidos no local.

Após conseguir presidência da Caixa, Centrão quer mais

Uma fatia do Centrão no governo federal ainda não foi totalmente contemplada. O grupo também espera a possibilidade de nomear os 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. Assim, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, teria o controle total do banco público para distribuir as cargas não apenas aos progressistas, mas também aos demais partidos considerados do mesmo espectro político.

Mais seis réus do 8 de Janeiro são julgados no STF

O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira mais seis réus acusados de executarem os atos de 8 de Janeiro, quando as sedes do Congresso, Palácio do Planalto e STF foram invadidas e depredadas.

Gianni Infantino é absolvido em processo na Suíça

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi absolvido nesta quinta-feira, de um processo criminal movido por procuradores-gerais extraordinários da Suíça. O dirigente estava sendo investigado por “reuniões não reveladas” com o ex-procurador-geral do país, Michael Lauber, em 2016, logo após ter sido eleito presidente da entidade máxima do futebol mundial.