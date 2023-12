Gilberto Gil e Milton Nascimento prestigiam show de Paul McCartney no Rio – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Paul McCartney se apresentou no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado



O cantor Paul McCartney se apresentou no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado. Entre os artistas que estavam presentes para prestigiar o ex-beatle, grandes nomes da MPB como Jards Macalé, Gilberto Gil e Milton Nascimento. No domingo, Milton publicou uma foto da troca de presentes com o britânico, na qual segura a camiseta da turnê enquanto Paul McCartney segura o disco “Milton”, de 1970.

Empresário morre em troca de tiros na capital paulista

O empresário Rogério Saladino de 56 anos morreu durante uma troca de tiros na capital paulista. O caso ocorreu na Rua Guadelupe, na altura da praça Homero Vaz do Amaral, no Jardim América, zona oeste de São Paulo. Dois investigadores do DEIC estavam na região colhendo pistas sobre um furto que ocorreu no bairro no dia anterior, quando a agente, identificada como Milena Bagalho, tocou a campainha de uma casa para pedir ao proprietário imagens das câmeras de segurança. No entanto, os policiais foram recebidos a tiros por Saladino, dono do imóvel.

Netflix anuncia novo anime da série ‘One Piece’

A Netflix anunciou que irá produzir um novo anime da série de mangá “One Piece”, após o grande sucesso do live action. A série começou a ser publicada em 1997. Embora a produção tenha sido confirmada, ainda não há previsão de estreia na plataforma de streaming.

‘Festival de Natal’ da Prefeitura de SP ocorrerá nas ‘Vilas de Natal’

O “Festival de Natal”, evento organizado pela Prefeitura de São Paulo com shows gratuitos de Elba Ramalho, Roberta Miranda, Luiza Possi, entre outros, será realizado em diferentes locais da cidade, nas chamadas “Vilas de Natal”. “De norte a sul, de leste a oeste”, diz a organização.