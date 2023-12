Esposa de Leonardo revela como lida com antiga traição: ‘Não mexo no passado’

Poliana Rocha foi questionada sobre seu relacionamento nas redes sociais: ‘Foi escolha minha estar casada e lutar pela minha família’

Reprodução/Instagram/poliana Leonardo e Poliana Rocha estão casados há 26 anos



A influenciadora Poliana Rocha, esposa de Leonardo, deu declarações sobre as traições do marido no passado. Após ser questionada nas redes sociais sobre como lida com o passado do sertanejo, ela contou que, hoje, vive uma nova vida. “Não mexo no passado. Passou, foi realmente escolha minha estar casada e lutar pela minha família. Viva o presente, o agora”, escreveu. Mãe do cantor Zé Felipe, enquanto estava se relacionando com Leonardo em 1998, o cantor teve um filho fora do casamento, Matheus Aguiar. O garoto nasceu dezenove dias após Zé Felipe. Anos depois, o casal se separou e Leonardo engatou um relacionamento com a dançarina Naira Ávila, com quem teve o ator João Guilherme, há quase 22 anos atrás. Em fevereiro de 2002 o garoto nasceu e, no final daquele mesmo ano, reatou o relacionamento com Poliana Rocha. Até hoje os dois estão juntos.