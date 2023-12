HBO vai produzir filme sobre filho de brasileiros cassado nos Estados Unidos – Headline News, edição das 13h 

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Wade Vandervort / AFP George Santos teve o seu mandato cassado na sexta-feira, 1º



A HBO Films vai produzir um filme sobre George Santos, deputado dos Estados Unidos, filho de brasileiros que foi expulso da Câmara na última sexta-feira. O longa já é descrito como uma “investigação forense e uma visão sombriamente cômica” da corrida eleitoral para o Congresso em Long Island, NY, que levou à eleição de Santos.

PL da privatização da Sabesp começa a ser discutido na Alesp

O projeto de lei de autoria do governo estadual e que autoriza a privatização da Sabesp deve começar a ser discutido no plenário da Alesp nesta segunda-feira. O objetivo da base do governo de Tarcísio de Freitas é aprovar a proposta até o início da segunda quinzena de dezembro.

Erupção de vulcão na Indonésia mata ao menos 11 pessoas

Ao menos 11 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas após a erupção do vulcão Marapi, na região oeste da Indonésia. De acordo com Abdul Malik, diretor da Agência de Busca e Resgate de Padang, no momento da erupção, neste domingo, 75 pessoas estavam no local e 26 não foram resgatadas a tempo.

Atriz divulga filme ‘Duna 2’ na CCXP

A atriz Florence Pugh esteve no Brasil, neste final de semana, na CCXP, para divulgar o filme “Duna 2”, do qual faz parte. Durante a participação, Florence se juntou aos colegas de elenco para posar para fotos quando foi atingida por um objeto. O acessório em questão era uma “pulseira da amizade”, que voltou à moda entre os fãs de Taylor Swift e caiu na região do olho da atriz.