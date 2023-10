Israel ataca 300 alvos ligados ao grupo terrorista Hamas – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

ALAA BADARNEH/EFE/EPA Palestinos ficam sobre os escombros no local da casa demolida da família do líder do Hamas, Saleh al-Arouri, na vila de Arura



As Forças de Defesa de Israel anunciaram ter atacado 300 alvos ligados ao Hamas e divulgaram um novo vídeo que mostra a atuação das tropas por terra dentro da Faixa de Gaza. Em comunicado, os militares afirmaram ainda que as tropas que executam a operação por terra mataram terroristas e direcionaram as forças aéreas para alvos do Hamas.

TSE retoma julgamento de Bolsonaro nesta terça

O Tribunal Superior Eleitoral retomará hoje julgamento de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto por campanha no 7 de Setembro. Ambos são acusados de abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência.

MP junto ao TC pede apuração das medidas de Haddad

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União solicitou nesta segunda-feira a apuração das medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, referente ao cumprimento da meta de déficit fiscal zero para 2024.

Lionel Messi vence a “Bola de Ouro”

É a oitava vez que o argentino recebe o prêmio de melhor jogador do mundo promovido pela revista “France Football”. O brasileiro Vinícius Júnior ficou em sexto lugar. Aitana Bonmati, do Barcelona e da seleção espanhola, foi eleita como a grande jogadora da temporada.