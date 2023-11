Matthew Perry é homenageado em foguete de Israel contra Gaza

Ator que deu vida a Chandler Bing em ‘Friends’ foi encontrado morto no dia 28 de outubro

Reprodução/Instagram/Friends/X/HilzFuld Matthew Perry morreu no dia 28 de outubro



O ator Matthew Perry, que morreu no último final de semana, foi homenageado em um foguete do exército de Israel. Nas redes sociais, um especialista em tecnologia expôs foto do armamento com a seguinte frase em hebraico. “‘Nós amamos Chandler Bing’. Eu amo que nós ainda temos senso de humor. Que ele nunca seja perdido”, escreveu. O foguete seria usado contra a Faixa de Gaza. Perry ficou conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na série de comédia ”Friends”, ao lado de atores como Jennifer Aniston e Courteney Cox. Ele foi encontrado morto na tarde de sábado, 29, na hidromassagem de sua casa em Los Angeles. Ainda não se sabe a causa da morte do artista. Os colegas de elenco de Matthew em ”Friends” lamentaram a morte do ator e prestou apoio à família e aos fãs do eterno Chandler.