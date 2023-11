Patrícia Ramos desabafa após denunciar ex-marido por violência doméstica: ‘Ninguém sabe o que a vítima passa’

Apresentadora deixou um aviso em referência a música de Elza Soares: ‘Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim’

Reprodução/X/@eupatriciaramos Patrícia Ramos é conhecida como apresentadora e influenciadora



Após denunciar o ex-marido por violência doméstica e pedir uma medida protetiva na Justiça, a apresentadora Patrícia Ramos desabafou sobre o seu casamento. Nas redes sociais, a influenciadora rebateu suposições de que ela e Diogo Vitório pareciam um casal feliz. “Como eu disse no texto sobre o caso da Sara Mariano [vítima de feminicídio na Bahia], ninguém sabe o que a vítima passa dentro de casa”, disse. “Elza Soares sempre muito à frente do tempo, já deixou avisado: “Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim'”, continuou. Em comunicado oficial, advogados de Ramos afirmam que uma notícia crime contra o ex-parceiro foi apresentada por estelionato sentimental, violência doméstica físical, moral, psicológica e patrimonial, além de estelionato com falsidade ideológica e perseguição. Vitório pontuou que todos os detalhes serão esclarecidos em um momento oportuno. Ele afirmou ainda que está à disposição das autoridades e acredita que a verdade será exposta.