Kali Uchis anuncia que está grávida pela primeira vez – Headline News, edição das 21h

Este é o Headline News com as principais notícias desta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

Reprodução/Instagram/@kaliuchis Kali Uchis anunciou a gravidez em suas redes sociais



A cantora colombiana Kali Uchis surpreendeu os seus fãs ao anunciar sua primeira gravidez. O bebê é fruto do relacionamento com o rapper Don Toliver. A novidade foi dada em uma postagem nas redes sociais dos artistas, com a faixa “Tu Corazón es Mío”, que faz parte do álbum da artista em língua espanhola, chamado “Orquídeas”, a ser lançado na próxima segunda.

Litoral norte deve sofrer com chuva até a segunda-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta informando sobre a previsão de grandes volumes de chuva no litoral de São Paulo a partir desta sexta-feira. De acordo com o órgão, há a possibilidade de volumes diários em torno de 100 mm em áreas do litoral paulista, e o mau tempo pode se estender até segunda-feira.

Brasil registra recorde de mortes por dengue em 2023

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou um recorde de mortes por dengue em 2023, com 1.094 óbitos. O recorde anterior ocorreu em 2022, com 1.053, e o terceiro ano com mais mortes foi 2015, com 986 vítimas.

Argentina terá notas de 10 mil e 20 mil pesos ainda neste ano

O Banco Central da Argentina anunciou que irá colocar em circulação novas notas de 10 mil e 20 mil pesos ainda este ano. A medida foi tomada após a taxa de inflação anual do país ultrapassar 211% em dezembro. A introdução de notas de maior valor ocorre em um momento em que o novo presidente, Javier Milei, busca combater a hiperinflação por meio de medidas de austeridade.