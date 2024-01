Carol Franschini recebe alta após cirurgia para tratar câncer no útero

A modelo adiou a cirurgia por meses, o que acabou resultando no agravamento da situação para um câncer

Reprodução/Instagram/@francischinicaroline Carol Francischini precisou operar o útero para retirar um tumor



A modelo Carol Francischini revelou aos seus seguidores que foi diagnosticada com câncer no útero e já passou por uma cirurgia para a retirada do tumor. A notícia foi compartilhada por Carol em suas redes sociais, na última quinta-feira, dia 11. A operação foi realizada no Hospital Pro Matre, em São Paulo. Segundo a modelo, ela adiou a cirurgia por meses, o que acabou resultando no agravamento da situação para um câncer. No entanto, Carol esclareceu que não foi necessário retirar o útero e que deverá ficar afastada do trabalho pelos próximos 15 dias. Nas redes sociais, Carol tem recebido mensagens de apoio e carinho dos seus seguidores – ela possui milhares de fãs. Carol Francischini é uma renomada modelo brasileira, tendo desfilado para grandes marcas nacionais e internacionais, como Victoria’s Secret. Além disso, ela já participou de semanas de moda em São Paulo e Nova York. Com 34 anos de idade, Carol é mãe de Valentina, que tem 10 anos.

