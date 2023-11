Lollapalooza anuncia line-up com Paramore, Sam Smith, Titãs e mais – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/samsmith Sam Smith será uma das atrações do Lollapalooza 2024



O festival Lollapalooza anunciou a programação completa para o próximo ano. Entre os headliners, estão as bandas Paramore, Arcade Fire, os cantores Sam Smith e SZA também são destaques. Entre as atrações nacionais, está a turnê de reencontro da banda Titãs, que junta integrantes que embalaram os clássicos do grupo nos anos 1980 e 1990. Com datas marcadas para os dias 22, 23 e 24 de março, o evento volta ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para sua 11ª edição.

CCJ do Senado aprova texto-base da reforma tributária

A comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 7, o parecer do relator Eduardo Braga da reforma tributária. O texto deve ser apreciado em plenário até a quinta-feira, 9, como já antecipado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Israel anuncia prisão de ativista palestina por ‘incitação ao terrorismo’

O exército de Israel anunciou que a ativista palestina Ahed Tamim, de 22 anos, famosa por militar contra a ocupação israelense da Cisjordânia, foi detida em sua cidade natal de Nabi Saleh por “incitação ao terrorismo”. A ativista foi detida durante uma operação do exército israelense que tinha o objetivo de prender indivíduos suspeitos de participar em atividades terroristas e incitar o ódio, no norte da Cisjordânia.