Time italiano conseguiu virada importante sobre o Paris; Griezmann, Morata e Haaland marcam duas vezes cada

Liga dos Campeões: Milan bate PSG e embola 'grupo da morte'; City e Atlético de Madrid dão show O Milan venceu o PSG em confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões



A quarta rodada da Liga dos Campões começou com tudo, nesta terça-feira, 7. No Grupo F, considerado o da “morte”, o Milan conquistou um resultado importantíssimo ao derrotar o Paris Saint-Germain, no San Siro, por 2 a 1. Com o resultado, o Borussia Dortmund, que venceu na rodada, fica na frente com 7 pontos, mas é seguido de perto por PSG (6), Milan (5) e Newcastle. O dia também ficou marcado por vitórias contundentes. O Atlético de Madrid, por exemplo, ganhou de 6 a 0 do Celtic, no Metropolitano de Madrid, em partida válida pela chave E – Griezmann e Morata marcaram duas vezes cada. Já o Manchester City também contou com dois gols de Haaland para fazer 3 a 0 no Young Boys, em duelo válido pelo Grupo G. Veja abaixo os resultados e a tabela de classificação. As partidas dos grupos A, B, C e D estão marcadas para esta quarta-feira, 8.

Grupo E

Atlético de Madrid 6 x 0 Celtic

Lazio 1 x 0 Feyernoord

Tabela de classificação:

Atlético de Madrid – 8 pontos Lazio – 7 pontos Feyernoord – 6 pontos Celtic – ponto

Grupo F

Borussia Dortmund 2 x 0 Newcastle

Milan 2 x 1 PSG

Tabela de classificação:

Borussia Dortmund – 7 pontos PSG – 6 pontos Milan – 5 pontos Newcastle – 4 pontos

Grupo G

Manchester City 3 x 0 Young Boys

Estrela Vermelha 1 x 2 RB Leipzig

Tabela de classificação:

Manchester City – 12 pontos RB Leipzig – 9 pontos Estrela Vermelha – 1 ponto Young Boys – 1 ponto

Grupo H

Shakhtar Donetsk 1 x 0 Barcelona

Porto 2 x 0 Royal Antwerp

Tabela de classificação: