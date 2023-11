Lula discute com líderes partidários votações prioritárias na Câmara – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente debateu medidas econômicas que precisam ser votadas com representantes de 18 partidos



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou aos representantes de 18 partidos políticos no Palácio do Planalto as prioridades do governo federal em relação às medidas econômicas que ainda precisam ser votadas na Câmara dos Deputados, mas evitou discutir sobre a meta fiscal.

Mortes causadas pela guerra passam de 10 mil

Em menos de um mês, a guerra no Oriente Médio já registrou mais de 10 mil mortos. Segundo o mais recente balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas, são 8.796 mortos no enclave, dos quais 3.648 das vítimas fatais são menores de idade.

Brasil registra 211.764 empregos com carteira assinada em setembro

O Brasil criou 211.764 empregos com carteira assinada em setembro. Os dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, representam uma queda de 23,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram criados 278.023 postos formais no país.

Tarcísio enviará mais dois projetos à Alesp

Em meio à corrida para conseguir a aprovação do Projeto de Lei de Desestatização da Sabesp na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo até o fim do ano, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, prepara mais dois textos para enviar à Casa. No mesmo dia em que acontece a primeira audiência pública sobre a estatal – na próxima segunda-feira, na presença do presidente da Alesp, André do Prado, e da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende –, Tarcísio lança o projeto “Prontos para o Mundo”.