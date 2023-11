Lollapalooza anuncia divisão de atrações por dia; saiba quanto fica valores de ingressos

Festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos

O festival Lollapalooza anunciou nesta terça-feira, 21, a divisão das atrações da edição de 2024 para cada dia. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, zona sul da capital paulista. Desta vez, o Blink-182 se apresenta na sexta-feira, ao lado do grupo Arcade Fire e da banda The Offspring; o DJ Diplo é o destaque do dia para o gênero de eletrônica, enquanto o rapper Jaden Smith representa o hip-hop. No sábado, Paramore e Limp Bizkit serão os artistas principais. A reunião da formação tradicional da banda Titãs também se apresenta no dia 23 de março, no Autódromo de Interlagos, para o último show da turnê. No domingo, a cantora pop SZA canta pela primeira vez em terras brasileiras. O artista LGBT Sam Smith, dono de grandes sucessos, também se apresenta no último dia do festival. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma LivePass (com taxa de conveniência) e presencialmente na bilheteria da Tokio Marine Hall, na zona sul de São Paulo. Veja a seguir os valores e o line-up completo:

Lolla Day:

R$ 1000 (Inteira) | R$ 580 (Meia Social) | R$ 500 (Meia Federal)

Lolla Lounge Day:

R$ 2.250 (Inteira) | R$ 1.830 (Meia Social) | R$ 1.750 (Meia Federal)

Lolla Comfort Day:

R$ 1.770 (Inteira) | R$ 1.003,50 (Meia Social) | R$ 885 (Meia Federal)