Lula só definirá sucessor de Dino após viagem ao Oriente Médio – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Isaac Amorim/MJSP Flávio Dino foi indicado por Lula para a vaga de Rosa Weber no STF



O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que Flávio Dino permanecerá no cargo de ministro da Justiça até sua sabatina no Senado Federal, marcada para 13 de dezembro. Ele ainda afirmou que o presidente Lula só escolherá um sucessor para Dino após retornar da série de viagens programadas pelo Oriente Médio.

Nunes diz que greve no Metrô e na CPTM é ‘política’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o prefeito Ricardo Nunes acusou o Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo de promover uma “greve política” e, desta maneira, colocar a população de São Paulo “como vítima”.

Brasil se despede do Parapan de Santiago com melhor campanha da história

O Comitê Paralímpico Brasileiro se despediu dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Com a melhor campanha da história, o Brasil voltou para casa com 343 medalhas, sendo 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes. O país superou todos os recordes da edição realizada em Lima, no Peru, em 2019, que foram 308 medalhas no total.

Diretor do Primavera Sound diz estar tranquilo sobre parceria com organizadora de shows de Taylor Swift

O diretor de comunicação do Festival Primavera Sound, Joan Pons, afirmou estar tranquilo em relação a sua parceria com a empresa T4F, mesma organizadora dos shows de Taylor Swift. O evento acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos.