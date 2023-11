Suárez é homenageado com medalha, recebe título de cidadão de Porto Alegre e fala em tom de despedida do Grêmio

Centroavante se emocionou após ser prestigiado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

RAFAEL ROSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Luis Suárez recebeu homenagens na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul



O atacante Luis Suárez, do Grêmio, recebeu duas grandes homenagens nesta terça-feira, 28. Em evento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o centroavante foi condecorado com a medalha do Mérito Farroupilha, uma das mais importantes da casa. Além disso, o uruguaio recebeu o título de cidadão de Porto Alegre por seus serviços prestados com a camisa gremista. “Essa é a confirmação de uma grande decisão que eu e minha família tomamos de vir para uma cidade, um país muito querido, que sabíamos que estaríamos bem e creio que o que fizemos desde o primeiro momento foi desfrutar, desde o primeiro jogo”, agradeceu o artilheiro, em no Teatro Dante Barone do Palácio Farroupilha. Apesar das homenagens, Suárez adotou um tom de despedida do Grêmio. Apesar de ter contrato com o clube até o fim de 2024, o uruguaio deve deixar o Tricolor no fim deste ano para se juntar ao antigo companheiro Lionel Messi, no Inter Miami, dos Estados Unidos.

“A dor que te dá estar em uma cidade em que deixa amigos, nossos filhos deixam grandes amizades. Deixo um momento único que vivi de fazer gol em clássico (Gre-Nal). Mas fico com o carinho que as torcidas de Grêmio e Inter me deram, porque há uma rivalidade, mas tirei muitas fotos com todos. Isso tem que unir o futebol, a paixão pelo futebol e dar uma mensagem para a sociedade contra a violência. Muito obrigado pelo carinho. Nos vemos em breve”, comentou o craque. Ao todo, o uruguaio 26 gols e 16 assistências em 51 jogos na temporada.