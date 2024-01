Marta recebe homenagem da Fifa no The Best e terá prêmio em seu nome – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

NEIL HALL/EFE/EPA Marta é homenageada na cerimônia do Fifa The Best



A maior jogadora do mundo, Marta, de 37 anos, recebeu uma homenagem da Fifa durante a premiação do The Best, que aconteceu na noite de ontem. Marta foi a primeira atleta, entre homens e mulheres, a receber esse tipo de homenagem da Fifa enquanto ainda está em atividade. Além disso, a entidade anunciou que o prêmio para a autora do gol mais bonito do futebol feminino será batizado com o nome da jogadora brasileira.

Bolsa Família para famílias afetadas pelas chuvas começa a ser pago nesta quinta

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, anunciou que o governo federal antecipará o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários em cidades do Rio de Janeiro afetadas por chuvas intensas, sendo elas Rio de Janeiro, Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os recursos estarão disponíveis na próxima quinta-feira.

Livro de memórias de ultrapassa marca de 2 milhões de cópias vendidas nos EUA

O lançamento do livro de memórias da cantora Britney Spears, intitulado “A Mulher em Mim”, ultrapassou a marca de 2 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos, nos primeiros três meses de venda. A estimativa é que mais de 1 milhão tenham sido comercializadas ao redor do mundo.

Sorriso Maroto anuncia novas datas para venda de ingressos

O grupo de pagode Sorriso Maroto anunciou novas datas de abertura de vendas para cinco shows da turnê “As Antigas” em 2024. As cidades do Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, Belém e Natal foram as escolhidas desta vez. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Brasília também terão a sorte de receber os shows. A turnê inicia dia 16 de março, na capital fluminense.