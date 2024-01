Metade dos alunos que concluíram o Ensino Médio não fez o Enem 2023, diz MEC

Notas médias foram divulgadas, assim como a quantidade de redações com nota máxima

CELSO LUIX/ESTADÃO CONTEÚDO Candidatos chegam ao campus da Universidade Paulista (UNIP) na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Água Branca, em São Paulo, em novembro de 2023, para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)



O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, 16, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. De acordo com os dados, metade dos estudantes concluintes do Ensino Médio não compareceram às provas, sendo que apenas 1 milhão dos 2 milhões de jovens matriculados prestaram o exame. O ministro da pasta, Camilo Santana, expressou preocupação com a abstenção e afirmou que é necessário entender os motivos e reverter essa situação. Para isso, o Ministério irá realizar uma pesquisa em parceria com estados e municípios, buscando mapear e compreender as ausências na edição.

Após uma queda acentuada durante a pandemia, o número de participantes no último exame voltou a subir, chegando a 4 milhões de inscritos no ano passado. No entanto, apenas 2,7 milhões compareceram e cerca de um terço dos estudantes, ou seja, 1,2 milhão, faltou aos dois dias de prova, resultando em um índice de abstenção de 32%, semelhante ao de edições anteriores. As notas do Enem são divididas em cinco competências: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

No entanto, o resultado final não corresponde necessariamente ao percentual de acertos, pois o exame é corrigido utilizando a Teoria de Resposta do Item (TRI), que leva em consideração o desempenho dos alunos e atribui pesos diferentes às questões. Além disso, cada instituição ou curso superior pode definir seus próprios critérios de relevância entre as competências ao classificar os candidatos no Sisu. Durante a manhã desta terça-feira, o site do Enem apresentou instabilidade, o que gerou reclamações imediatas dos alunos nas redes sociais.