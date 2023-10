Metroviários de São Paulo descartam greve na próxima semana – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Assembleia durou 24 horas e teve 2.700 votantes



Trabalhadores do Metrô de São Paulo descartaram a possibilidade de greve que estava prevista para a próxima terça-feira. A assembleia, que foi realizada pelo Sindicato dos Metroviários, reuniu mais de 2.700 pessoas votantes durante 24 horas.

Hamas diz que reféns só serão libertados após cessar-fogo

Um integrante do Hamas afirmou durante uma entrevista que os reféns capturados pelo grupo terrorista em Israel só serão libertados após um acordo de cessar-fogo. A informação foi publicada pelo jornal russo “Kommersant”.

Acapulco e outras praias estão isoladas após furacão Otis

O Balneário de Acapulco e as suas belas praias estão isoladas do restante do México, após a passagem do furacão Otis. Os turistas e os mais de 700 mil habitantes estão sem sinal de internet, sem energia elétrica e água encanada.

Autoridade da OMS diz que mil pessoas estão soterradas em Gaza

Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta sexta-feira, 27, que cerca de mil pessoas devem estar soterradas sob os escombros em Gaza. “Também recebemos estimativas de que ainda há mais de mil pessoas sob os escombros que ainda não foram identificadas”, disse Richard Peeperkarn, representante da OMS para o território palestino.