Faixa de Gaza fica sem comunicação após novos bombardeios de Israel

Segundo a empresa de telefonia palestina Jawal, os intensos bombardeios destruíram as últimas rotas internacionais de telecomunicações

EFE/EPA/MOHAMMED SABRE Mais de 7 mil palestinos já morreram na Faixa de Gaza



A empresa de telefonia palestina Jawal emitiu um comunicado, na tarde desta sexta-feira, 27, para informar que todas as comunicações com a Faixa de Gaza foram cortadas. O texto diz que a região ficou completamente sem contato com o mundo exterior após um novo bombardeio promovido por Israel. “Nosso honorável povo em nossa amada pátria, lamentamos anunciar a cessação completa de todas as comunicações e serviços de internet com a Faixa de Gaza à luz da agressão em curso”, diz a nota. “Os intensos bombardeios destruíram as últimas rotas internacionais de telecomunicações que ligavam Gaza ao mundo exterior, o que levou à interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações da querida Faixa de Gaza”, finaliza a curta mensagem. O “apagão” coincide com o momento em que o governo de Benjamin Netanyahu começa a fazer seus ataques por terra. Sem eletricidade desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro, a população sofre com escassez de água, gás e alimentos. Desde o início do conflito atual, os mortos em Gaza já somam mais de 7.300 pessoas, sendo 3.038 crianças, segundo dados do Ministério da Saúde local. Já Israel conta 1.400 vítimas fatais, além de 200 pessoas feitas de reféns pelo Hamas.

*Com informações da Agência Brasil