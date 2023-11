Ministro da Educação diz que governo estuda conceder isenção total na inscrição do Enem – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

CAIO ROCHA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Medida pode estimular um maior número de inscrição nas provas



O Ministro da Educação, Camilo Santana afirmou que o governo federal estuda conceder isenção total da taxa de inscrição aos alunos para o Enem a partir de 2024. De acordo com o ministro, a medida pode estimular um maior número de inscrição nas provas. Segundo Camilo, os Estados apresentam uma grande discrepância de inscritos para a prova. Assim, o governo federal fará um trabalho para diminuir as diferenças.

Oposição quer impeachment de Dino após reuniões da ‘dama do tráfico’ na Justiça

O deputado federal Kim Kataguiri protocolou na segunda-feira, 14, um pedido de impeachment do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por audiência realizada no ministério com a presença de Luciane Barbosa Farias, a “dama do tráfico amazonense”, casada com Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho. Kataguiri entrou com um requerimento de convocação de Dino para prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.

Israel confirma morte de militar de 19 anos refém do Hamas

O exército de Israel confirmou nesta terça-feira a morte de Noa Marciano, uma militar de 19 anos que era refém do Hamas em Gaza, um dia após o movimento islamista divulgar uma foto em que afirmava que ela faleceu em um bombardeio israelense.

Setor de serviços tem queda pelo segundo mês consecutivo

O setor de serviços registrou uma queda pelo segundo mês consecutivo e encolheu 0,4% no terceiro trimestre, de acordo com dados divulgados pelo IBGE após uma redução de quase 1% em agosto, o volume de serviços prestados no Brasil recuou 0,3% em setembro. Com essa nova perda, o setor, que representa cerca de 70% do nacional, encerra o terceiro trimestre com um aumento de apenas 0,4%.