Irmã de Ana Hickmann homenageia apresentadora após denúncia contra marido: ‘Vida nos obriga a ser forte’

Ex-modelo se envolveu em uma briga com Alexandre Correa no último final de semana

Reprodução/Instagram/ahickmann Ana Hickmann se pronunciou sobre marido no 'Hoje em Dia'



A irmã de Ana Hickmann, Isabel Hickmann, saiu em defesa da apresentadora em suas redes sociais. Ao lado de uma imagem com a ex-modelo, ela prestou apoio à familiar após o registro de um boletim de ocorrência contra Alexandre Correa por agressão. “A vida nos obrigou a ser fortes. Desta vez, não será diferente. Tudo vai ficar bem”, escreveu. No último final de semana, Ana se envolveu em uma briga com o ex-marido. Conforme consta em documento policial ao qual o site da Jovem Pan obteve acesso, a discussão teria iniciado na casa do casal em Itu, com a presença do filho da dupla. Os dois levantaram a voz um para o outro, quando Alexandre teria reagido e agredido a empresária e a pressionado contra a parede. Correa nega parte das acusações, mas afirmou que de fato houve uma discussão na ocasião. Ana Hickmann se pronunciou publicamente sobre o assunto no programa ”Hoje em Dia” e garantiu que falará com detalhes sobre sua experiência quando estiver emocionalmente pronta.