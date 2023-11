Moraes diz que escolhas de Lula para STF e PGR são ‘sérias e republicanas’ – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Nelson Jr./SCO/STF - 21/11/2022 Ministro Alexandre de Moraes elogiou as indicações de Lula para o STF e para a PGR



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comemorou as indicações do presidente Lula para a vaga na Suprema Corte e para o cargo de procurador-geral da República. O ministro escreveu em suas redes sociais que são “escolhas sérias e republicanas de dois grandes juristas e competentes homens públicos”.

Polícia dos EUA prende suspeito de balear estudantes palestinos

A Polícia dos Estados Unidos prendeu Jason Eaton, de 48 anos, suspeito de realizar um ataque a tiros contra três estudantes universitários de ascendência palestina no estado de Vermont. As autoridades consideram o ocorrido como crime motivado pelo ódio.

Papa Francisco tem inflamação pulmonar, diz Vaticano

O Papa Francisco apresentou um quadro gripal no fim de semana e foi diagnosticado com uma inflamação pulmonar. Porém, segundo o Vaticano, seu estado de saúde é bom e estável.

Augusto Melo é eleito novo presidente do Corinthians

Augusto Melo foi eleito novo presidente do Corinthians, encerrando a dinastia do grupo de Andrés Sanchez após 16 anos. Em votação realizada no Parque São Jorge, no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, o candidato da oposição derrotou André Negão. Ele encerra a dinastia do grupo político Renovação e Transparência, que estava no poder desde 2007.