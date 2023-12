Moro presta depoimento e diz que sofre perseguição política – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Sergio Moro (União Brasil) prestou depoimento ao TRE do Paraná



O senador Sergio Moro (União Brasil) prestou depoimento ao TRE do Paraná a respeito de duas ações, uma do Partido dos Trabalhadores (PT) e outra do Partido Liberal (PL), que podem acarretar na cassação de seu mandato parlamentar. Os advogados do PT trouxeram mais de 200 perguntas formuladas e até um livro escrito pelo ex-juiz da Lava Jato para questionar o senador, mas Moro afirmou que não responderia às perguntas dos advogados do PT e do PL. O senador alegou que as ações movidas contra ele são fruto de perseguição política.

Sepultura anuncia aposentadoria

O Sepultura, a banda metal brasileira mais bem sucedida de todos os tempos, anunciou o fim das atividades. O grupo encerra o ciclo após 40 anos, em uma entrevista coletiva em um hotel de luxo na zona sul de São Paulo.

Reforma tributária deve ser votada na Câmara na próxima semana

O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro (PP), finaliza negociações com parlamentares para levar a proposta para votação na próxima semana. O deputado já sinalizou que pretende suprimir pontos da reforma que foram incluídos pelo Senado, como a possibilidade de prorrogação de incentivos fiscais para o setor automobilístico no Nordeste, Norte e Centro-Oeste até 2022.

Premiação do The Best 2024 é marcada para 15 de novembro

A FIFA divulgou a data da premiação do The Best, um dos mais badalados prêmios do futebol mundial. O evento acontecerá no dia 15 de novembro, em Londres.