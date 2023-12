Selena Gomez se revolta com fãs após críticas sobre aparência de novo namorado e ameaça abandonar redes sociais

Cantora assumiu relacionamento com o produtor musical Benny Blanco

A cantora Selena Gomez assumiu namoro com o produtor musical Benny Blanco nesta quinta-feira, 7. Os fãs da empresária, no entanto, não reagiram bem ao anúncio e às declarações para Blanco. Entre as principais reclamações, estavam críticas sobre a aparência do cantor e a recuperação de um vídeo antigo onde Benny supostamente ofende Selena por fazer músicas e vender maquiagens. A criadora da Rare Beauty saiu em defesa do namorado. “Ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Ponto final. Ele é melhor que qualquer outro com quem já namorei”, escreveu. “Se você não consegue me aceitar feliz, então saia da minha vida. Estou deixando o Instagram por um tempo até que eu tenha um trabalho para divulgar novamente. Eu apoio aquilo que acredito e não tenho vergonha de fazer isso. Amo meus fãs mais do que tudo na vida”, acrescentou.