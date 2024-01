Netflix divulga trailer de série baseada em best-seller – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

freestocks/Unsplash Série 'Um Dia' conta a história de amor entre Emma e Dex



A Netflix divulgou o trailer da nova minissérie baseada no livro best-seller de David Nicholls “Um dia”. Os episódios chegam à plataforma em 8 de fevereiro e contam a história de amor entre Emma e Dex, que já foi adaptada previamente para os cinemas em 2011 com Anne Hathaway e Jim Sturgess.

São Paulo deve enfrentar mais um dia de chuva

A cidade de São Paulo pode enfrentar novas pancadas de chuva nesta terça-feira. De acordo com o Climatempo, uma chuva forte a moderada pode atingir o município, mas não um temporal generalizado, como o que atingiu a cidade no dia anterior. A previsão é de rajadas de vento entre 51 e 70 km/h, o que aumenta a possibilidade de queda de galhos e árvores.

Brasil recebe cúpula do G20 no próximo dia 18

O Brasil sediará, no dia 18 de janeiro, a primeira reunião preparatória do ano para a Cúpula do G20. O país, que é o atual presidente do grupo, dará início ao encontro com o grupo de trabalho de empoderamento de mulheres.

Festival ‘Sureal’ terá só um dia e será realizado em São Paulo

O festival “Surreal” anunciou a data oficial para o evento em 2024. Diferentemente do ano passado, em que houve três edições, em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, este ano será um único dia, 27 de abril, em São Paulo. Ainda não há informações sobre os artistas que irão tocar. Ano passado nomes como Luan Santana, Menos é mais e Alok se apresentaram.