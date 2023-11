Bairros de São Paulo completam 6 horas sem luz após chuva; Enel não dá prazo para normalizar situação

Várias regiões estão no ‘escuro’ após a tempestade atingir a capital paulista nesta sexta-feira, 3

JULIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade de São Paulo sofreu com chuva torrencial na tarde desta sexta-feira, 3



Moradores de diversos bairros de São Paulo estão inconformados com a quantidade de horas sem luz. Após uma forte tempestade atingir a capital paulista no fim da tarde desta sexta-feira, 3, várias regiões da cidade estão no “escuro” há mais de seis horas. Nas redes sociais, internautas estão cobrando soluções da concessionária Enel, empresa privada responsável pelo setor elétrico do município. “Vocês deviam se envergonhar do péssimo atendimento ao cliente! Deviam se organizarem pra informar os prazos de retorno da luz! Desde as 16h aqui sem luz na região da Vila Andrade – Morumbi. Se organizem! Incompetentes”, disparou um morador da Zona Sul, na rede social X. “Desde às 16h30 sem luz aqui no Campo Limpo… Me sentindo na idade da pedra”, disse outra. “Como pode acabar a luz e não ter sinal na Vila Formosa inteira?”, questionou uma terceira, residente da Zona Leste.

Em nota, a Enel afirmou que está trabalhando “de forma ininterrupta” para reparar os danos, mas não deu um prazo para normalizar o fornecimento de energia. “Informamos que as fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento de até 100 km/h, que atingiram a área de concessão nesta sexta-feira (3) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos inteiros da rede de distribuição em diversos pontos. Reforçamos nossas equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e estamos trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos. Esclarecemos ainda que as regiões mais afetadas foram as zonas Sul e Oeste e que estamos avaliando a extensão dos danos causados. Devido à complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo”, disse a concessionária.