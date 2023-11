Polícia reforça segurança para os shows de Taylor Swift em São Paulo – eadline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/taylorswift Taylor Swift faz nesta sexta o primeiro de três shows em São Paulo



Os três shows da Taylor Swift em São Paulo devem movimentar 44 mil pessoas entre sexta-feira e domingo. A Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento nos arredores do Allianz Parque e nas principais vias de circulação como estações de metrô e trem

Metrô e CPTM vão entrar em greve novamente

Sindicatos do Estado de São Paulo aprovaram uma greve unificada na terça-feira, em protesto aos planos do governo estadual de privatização. Devem aderir ao movimento funcionários do metrô, CPTM, Sabesp, além de professores da rede pública e de servidores da Fundação Casa.

MP da Espanha pede nove anos de prisão a Daniel Alves

O Ministério Público da Espanha pediu a pena de nove anos de prisão para o jogador de futebol Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma jovem espanhola em uma boate de Barcelona.

Flamengo vence o Bragantino e ainda sonha com o título do Brasileiro

O Flamengo conseguiu um bom resultado ao bater o Bragantino por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Arrascaeta. Com a vitória, o rubro-negro sobe para terceiro lugar com 60 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras.