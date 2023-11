Anel ou aliança? Ana Hickmann se pronuncia após rumores sobre reconciliação

Imagens de suposta aliança foram registradas durante apresentação do programa Hoje em Dia, da Record

Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa



A apresentadora Ana Hickmann apareceu com uma anel na mão direita nesta sexta-feira, 24. Os registros foram feitos durante a exibição do programa matinal Hoje em Dia, da Record, apresentado pela ex-modelo. Durante uma captação, ela aparece com anel dourado no dedo anelar, diferente de programas anteriores, como o primeiro desde que a denúncia contra Alexandre Correa por agressão se tornou pública. Internautas repararam o detalhe e questionaram suposta reconciliação com o marido. No dia 11 de novembro, Hickmann se envolveu em uma briga com o Alexandre. Segundo boletim de ocorrência registrado em Itu, os dois teriam discutido na casa do casal após Correa ouvir uma conversa da esposa com o filho. Ana e Alexandre teriam levantado a voz um para o outro, quando o empresário então joga a mulher contra a parede e reage com cabeçadas. O marido da apresentadora confirmou a discussão, mas negou categoricamente parte das agressões.

Nas redes socias, Ana negou as especulações. “Quero agradecer o apoio de vocês, as noites não vêm sendo daquele jeito que gostaria, mesmo quando trabalho muito não fico nesse cansaço emocional. O que eu tenho para dizer é que a força e a energia de vocês está chegando”, disse. “Eu amo esse anel, é presente de uma grande amiga de anos, que sabe tudo sobre alta joalheria. Resolvi colocar para ter pessoas importantes pertinho de mim. Não só ela, mas tantas amigas que estão comigo”, pontuou.