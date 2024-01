População da China diminui pelo segundo ano consecutivo – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Alex Plavevski/EFE China encerrou 2023 com 1,410 bilhão de pessoas



Em 2023 a nação asiática encerrou o ano com 1,410 bilhão de pessoas, o que representa uma queda em relação aos 1,412 bilhão de 2022, demonstrando uma aceleração na crise demográfica neste país após mais de seis décadas de forte crescimento.

Cantor neto de Bob Marley e filho de Lauryn Hill lança sua primeira música

“Praise Jah in the Moonlight”, de YG Marley, foi divulgada no final de 2023 e tem como compositores o cantor, sua mãe e seu avô.

Vendas do varejo crescem 0,1% em novembro

De acordo com dados do IBGE, as vendas no varejo tiveram aumento de 0,1% em novembro de 2023, após uma queda em outubro. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o índice registrou um crescimento de 2,2%, marcando a sexta variação positiva consecutiva.

Preta Gil anuncia primeiro projeto após fim de tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil anunciou seu primeiro projeto musical desde o fim do seu tratamento contra o câncer. “De Volta ao Sol” é o nome do seu EP que terá a primeira faixa divulgada dia 19 de janeiro. Além do novo EP, Preta Gil também marcará seu retorno à cena musical com o Bloco da Preta, que vai acontecer dentro do RioArena, no dia 4 de fevereiro.