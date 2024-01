Gisele Bündchen revela que enfrentava crises de pânico com ‘cigarros, pizza e vinho’

Modelo precisou buscar ajuda para cuidar de sua saúde mental enquanto morava nos Estados Unidos

Harper's Bazaar / Luis Alberto Rodriguez Modelo revelou momento difícil enquanto morava nos Estados Unidos no início de sua carreira



A modelo Gisele Bündchen, de 43 anos, abriu o jogo em uma entrevista para a revista Harper’s Baazar sobre como lidava com suas crises de pânico e ansiedade. Segundo ela, durante este momento conturbado de sua carreira, ela fazia o uso de cigarros, frappuccinos, pizza e vinho diariamente, como forma de se manter “animada”. Essa rotina, no entanto, fez com que ela desenvolvesse ataques de pânico em situações como elevadores, aviões e outros ambientes fechados. A modelo afirma que este período foi por volta dos seus 20 anos, quado morava em Nova York, nos Estados Unidos, e estava iniciando sua carreira profissional. Para a revista, Gisele enfatizou a importância de cuidar da saúde, independente da quantidade de dinheiro que tenha. “Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver saúde, não poderá comprá-la de volta”, disse. Posteriormente, a modelo buscou ajuda de um osteopata, que a orientou para eliminar o consumo de álcool, açúcar e glúten em sua rotina, além de se dedicar a exercícios físicos como parte do tratamento.