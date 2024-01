Presidente da CBF desiste de Fernando Diniz e agora quer Dorival na seleção – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Dorival Júnior é cotado para ser próximo técnico da seleção brasileira



O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, desistiu de manter Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira masculina e agora tem interesse em oferecer o cargo para Dorival Júnior, atual técnico do São Paulo, até a Copa do Mundo. Publicamente, o treinador do Tricolor Paulista segue sem se manifestar sobre o vazamento de seu nome como possível treinador da seleção.

Coreia do Norte realiza mais de 200 disparos na fronteira marítima com a Coreia do Sul

A Coreia do Norte realizou mais de 200 disparos perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul. Moradores de duas ilhas sul-coreanas receberam ordens para procurar abrigo e evacuar o local. O ministério da defesa da Coreia do Sul não confirmou se a ordem foi motivada pelos disparos ou pelos exercícios militares realizados pelo exército sul-coreano em resposta.

Sexta-feira será chuvosa no Sul e no Sudeste

Algumas regiões do Brasil serão atingidas por chuvas intensas nesta sexta-feira. No Sul, devido à circulação de ventos úmidos vindos do mar contra a costa, alguns lugares sofrerão com fortes tempestades. No Sudeste, as pancadas persistem em grande parte da região. O alerta é válido para a metade norte de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Manu Gavassi encerra seu projeto de curtas musicais

A cantora Manu Gavassi lançou a última parte de seu projeto de curtas musicais. O vídeo da balada pop “31” traz uma mensagem reflexiva e é o preferido da artista entre os quatro gravados. Em um texto anunciando o lançamento, Manu ressaltou que olhar para trás é necessário para seguir em frente e finalizou o projeto que trouxe muita realização.