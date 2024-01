‘BBB 24’: Nova votação traz mudanças e promete agitar o programa

Expectativa é que sejam anunciados os participantes ao longo desta sexta, 5, com mistério para os possíveis ‘camarotes’

Reprodução/Globo Tadeu Schmidt deve continuar no comando do BBB em 2024



O aguardado “BBB 24” estreia na próxima segunda-feira, 8, e traz consigo uma nova forma de votação que promete movimentar o reality show. Pela primeira vez, os telespectadores poderão votar utilizando o CPF e o sistema de eliminação também será modificado. O novo sistema de votos consiste em duas etapas: “Voto Único” e “Voto da Torcida”. No “Voto da Torcida”, os fãs poderão votar no site oficial do programa, como de costume, porém será necessário fazer um cadastro na Globo. Já no “Voto Único”, atendendo a um pedido antigo do público, cada pessoa poderá registrar seu voto utilizando o CPF, que será validado. Para calcular o resultado, cada uma dessas fases terá um peso de 50%. Ou seja, a produção fará a média dos dois formatos para determinar quem será eliminado.

Na primeira etapa do programa, o público votará em quem deve continuar no programa e o participante com a menor porcentagem será eliminado. Já nas demais etapas, as votações serão realizadas da forma tradicional, isto é, com o público escolhendo quem deve sair do reality show. Apesar dessas informações, a produção do “BBB 24” ainda não divulgou detalhes sobre a duração de cada etapa do programa. A expectativa é que sejam anunciados os participantes ao longo desta sexta-feira, 5, com mistério para os possíveis “camarotes”, como são chamados os famosos, presentes na edição.