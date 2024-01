Produtor de ‘Barbie’ diz que está aberto a fazer um musical do filme – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/YouTube/WarnerBrosPicturesBR Cena do filme "Barbie"



Mark Ronson, produtor musical de “Barbie”, compartilhou que estaria aberto a fazer um musical do filme. Ronson deu entrevista ao Critics Choice Awards e disse que está “apenas esperando uma ligação”

Aviões se chocam durante nevasca no Japão

Dois aviões se chocaram nesta terça-feira durante uma nevasca no aeroporto de New Chitose, em Sapporo, no Japão. O acidente aconteceu quando um avião da Korean Air Lines colidiu com uma aeronave da Cathay Pacific Airways que estava parada. A companhia coreana explicou que o incidente ocorreu devido ao escorregamento do prestador de serviço terceirizado, causado pela forte neve no aeroporto.

Enem 2023: 60 candidatos conseguem nota máxima em redação

O Inep divulgou hoje os resultados individuais e o balanço geral do Enem realizado em 2023. Segundo o instituto, 60 candidatos alcançaram a nota máxima na redação, sendo quatro alunos de escolas públicas do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins.

Emmy homenageia artistas mortos em 2023

Matthew Perry, Angela Lansbury e Barbara Walters, estiveram entre as personalidades homenageadas na noite do Emmy que aconteceu nesta segunda-feira. A cerimônia prestou um tributo aos artistas e criadores de TV falecidos no ano último ano, como parte da tradição do evento no espaço intitulado como “In Memoriam”.