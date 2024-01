Preço do ouro cai com fortalecimento do dólar e aumento dos rendimentos dos Treasuries

O contrato futuro mais negociado do ouro na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange fechou com uma queda de cerca de 1%

Pixabay O contrato futuro mais negociado do ouro na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou com uma queda de cerca de 1%, cotado a US$ 2.030,20 por onça-troy, com entrega prevista para fevereiro de 2024



O preço do ouro encerrou em queda nesta terça-feira, 16, devido ao fortalecimento do dólar e ao aumento dos rendimentos dos Treasuries. O contrato futuro mais negociado do ouro na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou com uma queda de cerca de 1%, cotado a US$ 2.030,20 por onça-troy, com entrega prevista para fevereiro de 2024. A pressão sobre o metal precioso foi causada pelo avanço do dólar em relação a outras moedas e pela previsão do diretor do Federal Reserve (Fed), Christopher Waller, de um corte de juros menor do que o esperado pelo mercado em 2024.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com análises da Oanda, o ouro está enfrentando dificuldades para se recuperar dos recordes anteriores. A empresa destaca que a rapidez com que o recorde foi revertido indica que os preços ainda estão sob um limiar psicológico significativo. Por outro lado, o Commerzbank ressalta que a busca por ativos seguros deve ter um papel menos relevante no curto prazo, uma vez que as expectativas de cortes mais agressivos de juros pelo Fed estão diminuindo e os conflitos no Oriente Médio não estão exercendo tanta influência nos mercados.