Final da Copinha não será no Pacaembu pelo terceiro ano consecutivo

Maricy de Andrade Queiroz/Estadão Conteúdo - 22/09/2008 Vista da fachada restaurada do estádio do Pacaembu, onde fica o Museu do Futebol, zona oeste da capital paulista



A final da Copinha – Copa São Paulo de Futebol Júnior -, que acontecerá no dia 25 de janeiro, não será realizada no Estádio do Pacaembu, conforme confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Essa será a terceira vez consecutiva que o tradicional palco da competição não sediará a decisão. O motivo é que o estádio ainda está passando por obras de modernização, o que inviabiliza sua utilização neste ano. No entanto, a FPF já confirmou que o Pacaembu estará disponível para a final em 2025. A decisão de não utilizar o espaço para a final da Copinha foi tomada em comum acordo entre a FPF, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e a Concessionária Allegra Pacaembu.

Segundo a nota divulgada pela FPF, a decisão foi baseada em uma análise criteriosa, levando em consideração a segurança e o conforto dos clubes e torcedores. A entidade também ressaltou que seguirá todas as questões de segurança e critérios técnicos para anunciar em breve o novo local da final. Nos últimos dois anos, a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi realizada em outros estádios. Em 2022, o Allianz Parque foi o palco da decisão, que teve o Palmeiras como campeão. Já em 2023, o estádio escolhido foi o Canindé. Agora, para a edição de 2024, o estádio da Portuguesa surge como uma das opções, enquanto o Morumbi também é cogitado.

A Concessionária Allegra Pacaembu informou que as obras de modernização e restauro do estádio estão em ritmo acelerado e que a reabertura do Complexo do Pacaembu ocorrerá em fases ao longo do primeiro semestre de 2024. A empresa garantiu que o andamento dos trabalhos está dentro dos prazos contratuais e que o estádio estará completamente renovado e disponível para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.