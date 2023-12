Rapper usa canção de Gilberto Gil sem autorização – Headline News, edição das 23h 

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Música 'Duplo Sentido', de Gilberto Gil, foi usada sem autorizada como trilha sonora de propaganda de lançamento de marca de roupas



O rapper Tyler, The Creator usou a música “Duplo Sentido”, de Gilberto Gil, sem autorização como trilha sonora de um vídeo para propaganda de sua marca de roupas “GOLF le FLEUR”, lançada no dia 6 de dezembro. O norte-americano ligou para Gil e pediu desculpas pelo caso. Em nota, a assessoria do cantor brasileiro solicitou “que a campanha seja tirada do ar até um entendimento entre as partes”.

Guerra na Ucrânia volta aos holofotes com ataque russo a hospital infantil de Kiev

Após ficar ofuscada e em segundo plano, devido ao conflito entre Israel e Hamas, a guerra na Ucrânia voltou a ganhar notoriedade nos últimos dias com os ataques russos a um hospital infantil de Kiev, no ataque mais grave contra a capital da Ucrânia em vários meses.

Papa Francisco diz não querer ser enterrado no Vaticano

O Papa Francisco, que completa 87 anos neste domingo, contou, em entrevista à televisão mexicana “N+”, que não quer ser enterrado no Vaticano, e sim na Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma. Segundo o pontífice argentino, ele já deixou preparado os detalhes do seu enterro e simplificou o rito, que é particularmente longo.

Dia do forró marca aniversário de Luiz Gonzaga

Nesta quarta-feira, 13, é comemorado o dia nacional do forró e o aniversário de Luiz Gonzaga, um dos maiores representantes do gênero musical. Luiz Gonzaga nasceu na cidade de Exu, em Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912, e foi o responsável pela popularização dos ritmos nordestinos que compõem o forró por todo o Brasil.